Число погибших из-за ударов Ирана по Израилю возросло

Количество погибших в результате иранской атаки на Израиль выросло до трех. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

По обновленным данным, более 70 человек пострадали. Иранские войска ударили по комплексу Кирия — особому району в центре Тель-Авива, используемому израильской армией, Министерством обороны страны и другими органами. Уточняется, что одна из ракет попала в здание, расположенное на территории комплекса.

Тем временем в Иране заявили, что ракеты поразили намеченные цели в Тель-Авиве. Речь идет о военных базах, министерстве обороны и нацбезопасности. Как сообщает израильская сторона, в результате прошедшей атаки были повреждены только гражданские объекты.

Ранее официально подтвердилась информация о первой жертве ударов Ирана по Израилю.