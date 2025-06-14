В Иране назвали сроки проведения операции против Израиля

Операция Ирана против Израиля продлится столько, сколько это будет необходимо. Такой срок проведения операции назвал командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Ахмад Вахиди, передает РИА Новости.

Он уточнил, что продолжительность действий будет зависеть от ситуации.

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по своей территории. Еврейское государство подверглось уже нескольким волнам ракетных атак.