Под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район. Об этом ТАСС заявил командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

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"Потихоньку подразделения российской армии идут вперед. Я так думаю, что в скором времени падет Часов Яр, потому что только один участок, один район Часова Яра остается под контролем противника. Поэтому будем ждать, чтобы подразделения Минобороны России додавили этот участок, взяв полностью Часов Яр", - заявил Алаудинов.

8 июня Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий российская группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов: Святопокровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка.