Иран начал новую волну ударов по Израилю. Об этом сообщило агентство Fars.

По предварительным данным, Иран атаковал баллистическими ракетами центр Тель-Авива. Количество запущенного оружия насчитывается не менее 100.

Как минимум два падения ракет зафиксированы в агломерации Гуш-Дан, куда входит столица Израиля. Помимо этого, множество взрывов также слышны в Иерусалиме, и районе Шарон.

Системы ПВО работают, чтобы перехватить угрозы. Жителям страны рекомендуют укрыться в бомбоубежищах. Известно, что не менее пяти жителей Израиля пострадали при атаке.

В ответ на ночные израильские удары Иран начал операцию под названием «Правдивое обещание 3». Известно, что иранские ракеты попали по объектам военной промышленности Израиля и центру производства ракет. Кроме них, атака пришлась по зданию министерства обороны Израиля.