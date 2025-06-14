Армия Ирана отчиталась о результатах ответного удара по Израилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о результатах ответного удара Ирана по Израилю. Заявление иранской армии передает агентство IRNA.

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«Отчеты с мест, спутниковые снимки и перехваты разведданных указывают на то, что десятки баллистических ракет эффективно поразили стратегические цели. Основной посыл [ответного удара] заключается в том, что безопасность Ирана является красной линией», — указано в сообщении.

Удары Ирана по Израилю произошли вечером 13 июня. Были выпущены сотни баллистических ракет, система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» не смогла полностью сдержать атаку.