Марочко: ВС РФ продвигаются к Северску в ДНР с нескольких направлений

Российские войска продвигаются к Северску в ДНР сразу с нескольких направлений. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, говорить о взятии населенного пункта преждевременно, однако российские военные продолжают "работать по направлению" Северска.

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"Сейчас идет основное продвижение в районе Верхнекаменского, но также наши войска действуют и на других участках", - поделился Марочко.

Он добавил, что украинские военные очень хорошо укрепили населенный пункт, и ВС РФ нуждаются в "серьезных силах и средствах", чтобы взять Северск под контроль. До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что под контроль российской армии в мае этого года перешло больше территорий, чем за любой другой месяц с конца 2022 года.

Москва наращивает летнее наступление, чтобы заставить западных лидеров поверить в неизбежную победу России, считает WSJ. Авторы публикации пришли к выводу, что это говорит о тупике в российско-украинских переговорах, в связи с чем исход конфликта, вероятно, решится в результате боевых действий.