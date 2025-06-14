«‎Произошла утечка»: в Иране раскрыли последствия ударов Израиля по ядерному объекту

Небольшая утечка радиоактивных веществ произошла на иранском ядерном объекте в Натанзе в результате удара Израиля. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«‎В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей. Внутри объекта произошла очень небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду», – приводит его слова ТАСС.

Что касается других объектов, то в Фордо ущерб оказался ограниченным, а в Исфахане произошел пожар на нескольких складах. Благодаря заранее проведенным мерам предосторожности, значительная часть оборудования была эвакуирована в безопасные места. Камальванди подчеркнул, что ущерб незначителен и не вызывает опасений с точки зрения загрязнения.

Он также добавил, что ни одна из атак не привела к человеческим жертвам и что восстановление поврежденных объектов пройдет быстро и эффективно. В ночь на 13 июня, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев». В рамках этой операции израильские ВВС наносят удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана.

В ответ на действия Израиля Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о проведении операции «Правдивое обещание 3». Эта информация появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который пообещал ответить на агрессию Израиля силой. Напомним, Пентагон подтвердил участие Штатов в отражении атак Ирана по Израилю. Ранее сообщалось, что удары Израиля по военным целям в Иране создают риск возникновения масштабного регионального конфликта, который может втянуть США, Россию и государства исламского мира. Фото: unsplash.com