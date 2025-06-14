В районе Эйлата на юге Израиля была объявлена тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Эйлат на берегу Красного моря.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад в Эйлате прозвучали сирены», — передаёт израильская армия.

Подробности выясняются.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил в ходе заседания Совбеза, что атаки Израиля равносильны объявлению войны.

В Ynet также писали, что в результате атаки в Израиле пострадали более 40 человек.