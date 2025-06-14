США подтвердили, что участвуют в отражении ракетного контрудара Ирана по Израилю

Американское правительство подтвердило участие Соединенных Штатов в отражении ответного ракетного удара Ирана по Израилю.

"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты помогают сбивать ракеты, направленные на цели в Израиле", - заявил ТАСС представитель администрации США. Он не привел деталей, касающихся таких действий американской стороны.

Как ранее сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в X, Вооруженные силы США принимают участие в отражении ответного удара Ирана по еврейскому государству.