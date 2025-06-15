Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты

Объекты энергетической инфраструктуры стали целью ракетного удара Ирана по территории Израиля. Об этом сообщает агентство Fars. Источник уточняет, что иранские высокоточные ракеты "поразили ключевые израильские энергетические объекты".

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Удары привели к перебоям в работе электроснабжения в Израиле. Отмечается, что удар позволил вывести из строя часть критически важной инфраструктуры еврейского государства. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции "Истинное обещание — 3" и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран анонсировал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.