СМИ сообщили, что в Иране назначили нового командующего ВКС КСИР

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Маджида Мусави командующим военно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), которые отвечают за ракетный потенциал Исламской Республики.

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Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на соответствующий приказ.

«Главнокомандующий вооруженными силами Ирана назначил на должность командующего военно-космическими силами КСИР Маджида Мусави», — говорится в публикации.

13 июня иранское агентство Nour News сообщило, что командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде был ликвидирован в результате ударов по территории Ирана.

Также Армия обороны Израиля заявляла, что в ходе масштабной операции на территории Ирана были уничтожены трое высокопоставленных иранских военных. По информации ЦАХАЛ, в результате операции ликвидированы начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Помимо высокопоставленных военных, уничтожено несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.