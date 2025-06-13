ВС США в Израиле участвуют в перехвате ракет из Ирана

Вооруженные силы США участвуют в отражении иранских атак по Израилю, пишет корреспондент портала Axios Барак Равид в своем аккаунте X со ссылкой на израильского чиновника.

По всей территории Израиля звучат сирены воздушной тревоги, работает система ПВО «Железный купол». Тем не менее она не смогла перехватить несколько иранских ракет, они упали в центре Тель-Авива, отмечает портал. Есть пострадавшие, ущерб от атаки оценивается.

Напомним, Иран выпустил по Израилю более 300 ракет, операция получила название «Правдивое обещание 3». Сообщается в том числе об ударе по зданию Министерства национальной безопасности Израиля.