В Минобороны Израиля назвали ракетный удар Ирана переходом всех красных линий

Иран «перешел все красные линии», когда решил нанести удар по гражданским объектам в Израиле. Об этом в пятницу, 13 июня, заявил глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац.

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По словам руководителя ведомства, Иерусалим продолжит защищать своих граждан и противостоять агрессии Тегерана.

— Мы... обеспечим, чтобы режим аятолл заплатил очень высокую цену за свои преступные действия, — передает слова Каца Telegram-канал советника офиса премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана.

Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему ПВО «Железный купол» и упали в Тель-Авиве.

Представители Корпуса стражей исламской революции вскоре сообщили, что Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание». Исламская республики среди прочего атаковала штаб-квартиру израильского Министерства обороны в Тель-Авиве. Позже стало известно, что в результате ударов пострадали пять человек.

Служба скорой медпомощи Израиля назвала число пострадавших после атак Ирана

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».