СМИ: Иранская ракета попала в ядерный центр в Тель-Авиве, есть пострадавшие

Израильские и ливанские СМИ сообщают о попадании иранской баллистической ракеты в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве. Об этом стало известно в субботу, 14 июня.

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— Одна из иранских ракет попала в Центр ядерных исследований в Тель-Авиве, — говорится в сообщении.

В результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль пострадали минимум пять израильтян. По предварительной информации, еще одному удару подвергся израильский аэропорт Бен-Гурион, передает Al-Mayadeen.

Ранее стало известно, что Тель-Авив вновь подвергся ракетному обстрелу, в городе работает системы противовоздушной обороны (ПВО) и слышны взрывы. Также сообщается об ударах по Хайфе и Иерусалиму.

Кроме того, в израильском городе Эйлат объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением враждебного воздушного объекта.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля.