Служба скорой медпомощи Израиля назвала число пострадавших после атак Ирана

Пять человек пострадали в результате ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе израильской службы скорой медицинской помощи (MDA).

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По словам представителей ведомства, состояние одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, а остальные четверо получили легкие осколочные ранения.

— На данный момент сотрудники MDA оказывают медицинскую помощь в Гуш-Дан пять пострадавшим, — передает официальный Telegram-канал службы.

Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему ПВО «Железный купол» и упали в Тель-Авиве.

Представители Корпуса стражей исламской революции вскоре сообщили, что Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание». Исламская республики среди прочего атаковала штаб-квартиру израильского Министерства обороны в Тель-Авиве.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».