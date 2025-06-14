В Сети появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

В интернете распространились кадры, на которых, предположительно, катапультируется летчица из израильского F-35, сбитого системой ПВО Ирана.

В Сети опубликованы кадры, на которых, якобы зафиксирован момент после катапультирования летчицы из сбитого Ираном израильского истребителя F-35. Видео снято очевидцем, на нем заметна летчица с раскрытым парашютом, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военного блогера Бориса Рожина.

В начале видеозаписи отчетливо слышны тревожные сирены.

Ранее иранские средства ПВО поразили несколько израильских самолетов, а одна из женщин-пилотов попала в плен.

Израильский F-35 сбит иранской версией ЗРК "Бук"

Агентство Mehr опубликовало первые фото истребителя F-35 ВВС Израиля, который сбили иранские расчеты ПВО.

Израиль атаковал военные и ядерные объекты на территории Ирана и провел спецоперации против руководства страны. Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.