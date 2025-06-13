СМИ: Иранская ракета попала по штаб-квартире Министерства обороны Израиля

Иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире Министерства обороны Израиля, расположенном в Кирье (Тель-Авив). Об этом сообщают журналисты 13-го израильского канала.

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Во время удара по штаб-квартире в Кирье в Тель-Авиве внутри находилось израильское военное и политическое руководство, пишут СМИ. По данным телеканала, в ближайшие минуты ожидаются дополнительные сигналы тревоги, в том числе на севере Израиля.

Официальная информация на данный момент уточняется.