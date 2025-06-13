Иранские ПВО сбили израильские истребители и дроны над Тегераном

Вооруженные силы Ирана применили системы ПВО для отражения ракетной атаки Израиля, уничтожив несколько целей, среди которых оказались дроны и истребители, сообщили СМИ.

Иранские системы противовоздушной обороны отразили атаку на столицу страны, передает РИА «Новости».

По данным иранского государственного агентства SNN, армейские ПВО страны сбили несколько израильских истребителей и беспилотников в ходе отражения нападения. В сообщении отмечается, что армейские силы уничтожили множество ракетных снарядов, дронов и беспилотников, а также несколько израильских истребителей в ходе успешной операции.

Телеканал Press TV в своем Telegram-канале сообщил, что на кадрах видно активированную и действующую систему ПВО Тегерана, которая перехватывала израильские ракеты.

Ранее иранские СМИ указывали на возобновление взрывов в ряде городов республики и активацию сил ПВО в ответ на ракетный обстрел.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал ответить и заставить Израиль пожалеть о содеянном.

Израильская разведка заявила, что использовала секретную базу беспилотников в Иране для атаки.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль повысил ставки на Ближнем Востоке нападением на Иран.