КСИР Ирана сообщил о гибели еще восьми командиров

Иранский Корпус стражей Исламской революции сообщил о гибели ещё восьми командиров своих военно-космических сил в результате атак Израиля.

«Доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с... бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хассани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари», — цитирует РИА Новости заявление КСИР.

Ранее в КСИР сообщали о гибели замглавы по разведке Аэрокосмических сил Ирана генерала бригады Хосрова Хассани.