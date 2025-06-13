В Херсоне с беспилотника прозвучал гимн России

В Херсоне прозвучал гимн России. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

Как отметили в ведомстве, беспилотный летательный аппарат, который принадлежит группировке войск «Днепр», с прикрепленной к нему акустической системой успешно добрался до Херсона. Он преодолел украинские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

После этого, продолжили в Минобороны, дрон завис над одним из городских зданий. Затем через аудиоколонку как минимум три раза транслировался гимн России, во время которого к зданию стали подходить местные жители. Когда акция подошла к концу, беспилотник успешно вернулся к месту запуска, заключили в ведомстве.

Ранее беспилотный летательный аппарат доставил в Херсон российский флаг. При этом не было зафиксировано попыток сбить дрон.