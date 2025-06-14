Россия передала Украине тела погибших солдат и ничего не получила от Киева

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Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не получила ничего взамен. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Россия выполнила свои обязательства в рамках стамбульских договоренностей. Координационный штаб на Украине подтвердил передачу тел погибших, отмечает УНИАН.

За два дня Россия вернула Украине 2400 тел погибших солдат ВСУ, отмечает в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«И вновь "обмен" 1200 на 0, как и накануне», — указал он.

Названа шокирующая тайна обмена пленными между Россией и Украиной

2 июня в Турции по итогам второго раунда переговоров были достигнуты основные договоренности опередаче больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»; обмен пленными в возрасте до 25 лет.

Москва планирует передать Киеву 6000 тел украинских солдат, их личности идентифицированы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определится с участием в переговорном процессе после завершения обмена пленными с Москвой. Предполагается, что мероприятия по обмену должны закончиться 20-21 июня. «После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — сказал украинский лидер.