Россия передала Украине тела погибших солдат и ничего не получила от Киева

Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не получила ничего взамен. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Россия выполнила свои обязательства в рамках стамбульских договоренностей. Координационный штаб на Украине подтвердил передачу тел погибших, отмечает УНИАН.

За два дня Россия вернула Украине 2400 тел погибших солдат ВСУ, отмечает в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«И вновь "обмен" 1200 на 0, как и накануне», — указал он.

Названа шокирующая тайна обмена пленными между Россией и Украиной

2 июня в Турции по итогам второго раунда переговоров были достигнуты основные договоренности опередаче больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»; обмен пленными в возрасте до 25 лет.

Москва планирует передать Киеву 6000 тел украинских солдат, их личности идентифицированы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определится с участием в переговорном процессе после завершения обмена пленными с Москвой. Предполагается, что мероприятия по обмену должны закончиться 20-21 июня. «После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — сказал украинский лидер.