Балицкий назвал вынужденным решение Киева забрать тела солдат ВСУ

Решение властей Украины забрать тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) является вынужденной мерой.

Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Их решение — не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам», — написал Балицкий.

Он добавил, что решению Киева забрать тела поспособствовала поспособствовала огласка отказа Киева и решение опубликовать списки погибших.

Ранее Украина сообщила о возвращении 1200 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что следователи правоохранительных органов с экспертными учреждениями МВД Украины будут проводить необходимые экспертизы и идентификации.