Новый глава КСИР пообещал Израилю "врата ада" в ответ на удары

Генерал Мохаммад Пакпур, новый главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поклялся открыть "врата ада" для Израиля в отместку за масштабные удары по Ирану.

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Об этом сообщает иранское агентство Nour News.

"Преступный и нелегитимный сионистский режим столкнется с горькой и мучительной судьбой с огромными разрушительными последствиями, и скоро врата ада откроются для этого детоубийственного режима", - указал он в послании верховному лидеру Али Хаменеи.

Заявление прозвучало после гибели предшественника Пакпура - командующего КСИР Хоссейна Салами - в ходе израильской операции "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Генерал принес соболезнования в связи со смертью Салами, начальника генштаба Мохаммада Багери и других высокопоставленных командиров, назвав атаки "варварским террористическим актом".

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Пакпур прямо обвинил США в соучастии. "Получив "зелёный свет" от Соединенных Штатов, израильский режим утром пятницы начал наносить военные удары по столице Ирана Тегерану и другим городам Ирана", - указал он.