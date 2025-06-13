В США рассказали о многолетней подготовке Израиля к удару по Ирану

Подготовка к масштабной операции Израиля против Ирана длилась несколько лет.

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Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информацию израильских властей.

«Широкомасштабный удар, нанесенный Израилем по Ирану в пятницу, готовился годами», — отмечается в статье.

По словам источников газеты, данная атака стала итогом детального сбора разведывательных данных о ядерных установках в стране, а также о высокопоставленных военных и ученых.

Иран заявил, что продолжит работу в атомной сфере, несмотря на атаки Израиля

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз. The Wall Street Journal сообщил, что Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели.