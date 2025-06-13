Израиль заманил иранских генералов на встречу перед авиаударами

Израильские спецслужбы организовали ловушку для командования военно-космических сил Ирана, собрав их в одном месте перед нанесением ударов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в израильских службах безопасности.

По словам собеседника канала, Израилю удалось получить данные о высокопоставленных иранских военных и, используя полученную информацию, повлиять на их действия.

«Мы знали, что это заставит их встретиться — но, что ещё важнее, знали, как удержать их там», — отметил представитель израильских структур.

Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

Ранее агентство Reuters сообщало, что в результате израильских ударов погибли не менее 20 высокопоставленных иранских командиров.