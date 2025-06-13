США перебрасывают военных на Ближний Восток

Соединённые Штаты перебрасывают военные силы на Ближний Восток на фоне угрозы возможного ответа Ирана на атаку со стороны Израиля. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

В ночь на пятницу, 13 мая, ВВС Израиля начали масштабную военную операцию против Ирана, нанесли ряд ударов по военным и ядерным объектам. В Тегеране заявили о подготовке ответного удара по базам противника.

«Военные ресурсы США были переброшены в ответ на удары Израиля по Ирану и возможную ответную атаку Тегерана», — пояснил автор публикации.

В частности, руководство ВМС приказало эсминцу USS Thomas Hudner начать движение в сторону Восточного Средиземноморья.

По словам источников, президент США Дональд Трамп на фоне эскалации конфликта провел встречу с членами Совета нацбезопасности США.

Вашингтон опасается, что после атак Израиля Иран нанесет сокрушительный ответный удар, заметили эксперты.

Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

Ранее портал Axios сообщил, что США в частном порядке дали зеленый свет Израилю на проведение операции против Ирана.