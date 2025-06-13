Канцлер Германии Фридрих Мерц был заранее проинформирован израильской стороной о готовящихся ударах по Ирану. Об этом сообщает издание Spiegel.

Ранее пресс-служба немецкого кабмина сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Мерцу об ударах по Ирану и их цели.

«Федеральный канцлер Фридрих Мерц с небольшим предупредительным интервалом был проинформирован о предстоящей атаке на Иран», — пишет издание.

Уточняется, что сообщение о грядущем ударе по территории Ирана Мерц узнал в 2:30 по местному времени.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

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Позже издание The Wall Street Journal сообщило, что Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели.

Ранее в Израиле заявили об ударе в самое сердце иранской программы по созданию ядерного оружия.