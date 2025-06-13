Турецкий аналитик Токдемир: ударами по Ирану Израиль начал III мировую войну

Авиаудары Израиля по территории Ирана фактически означают начало Третьей мировой войны и представляют собой атаку не только на страну, но и на весь регион. Такое мнение высказал в соцсети X турецкий правовед и политический аналитик Сердар Токдемир.

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По его словам, война разворачивается не стихийно, а организованно и на многих фронтах. Он считает, что нынешняя эпоха характеризуется исчезновением границ, переходом от прокси-войн к прямым вооружённым конфликтам, а локальные кризисы превращаются в глобальные угрозы.

"Нападение на Иран - ярчайший признак этого. Это нападение не на страну, а на регион, цивилизацию, видение будущего", - считает он.

Токдемир также отметил, что Турция не может позволить себе оставаться в стороне от происходящего. Он подчеркнул, что страна является не просто территорией, а геополитическим центром, где с древности пересекались народы, религии и идеи. По его мнению, Турция должна сыграть роль сдерживающей силы, использовать весь военный потенциал при сохранении дипломатического баланса и обладать оборонительными возможностями, позволяющими принимать независимые решения, основанные на здравом смысле.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал иранский город Тебриз.