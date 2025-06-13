Семь иранских ракет пробили систему «Железный купол» и упали в Тель-Авиве

Около семи иранских баллистических ракет пробили израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол» и упали в Тель-Авиве. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил телеканал Рamshahri TV.

— Сейчас на территории Израиля прогремел огромный взрыв из-за попадания иранских ракет, — передает Telegram-канал вещателя.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре заявил, что целью атак является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на это предупредил, что Вооруженные силы исламской республики дадут законный ответ на удар Израиля так, что враги пожалеют о содеянном. Его американский коллега Дональд Трамп в свою очередь назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего».

Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».