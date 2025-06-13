Иран может ударить по Тель-Авиву и Хайфе в ответ на атаку Израиля

База ВМС Израиля в Хайфе и штаб-квартиры военных и разведывательных структур в Тель-Авиве рассматриваются как основные цели предстоящей атаки Ирана в ответ на израильские удары по исламской республике. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

По их информации, ответ Израилю "неизбежен". Как отмечает телеканал, база в Хайфе - главное место базирования ВМС Израиля в Средиземном море, включает обширную военную инфраструктуру и верфь. По данным Press TV, ежегодно в среднем 20 американских военных кораблей посещают эту базу.