Дипмиссии Израиля прекращают работу по всему миру

Израильские дипломатические представительства закрываются по всему миру и приостанавливают консульские услуги из-за «последних событий». Об этом заявили в посольстве Израиля в Москве.

«В свете последних событий представительства Израиля по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут», — сообщили в посольстве Израиля в Москве.

Их слова передает РИА Новости.

Ранее в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев». В ходе нее израильские ВВС нанесли удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана, в том числе в районе Тегерана и на северо-западе страны. В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая главу Генштаба вооруженных сил Ирана и командующего Корпусом стражей исламской революции, а также более шести ученых-ядерщиков. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал действия Израиля преступлением и пообещал, что государство Израиль ожидает «горькая и страшная судьба».