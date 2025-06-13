Названо количество погибших иранских командиров после атаки Израиля
По меньшей мере 20 высокопоставленных командиров Ирана погибли при израильских ударах по объектам на территории республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
В ночь на 13 июня более 200 истребителей ВВС Израиля, руководствуясь точными разведданными разведывательного управления, нанесли удары по более чем 100 целям по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных.
В частности, ВВС Израиля удалось уничтожить командующего КСИР Хосейна Салами, начальника Генштаба Мохаммада Бакери, командующего штаба по чрезвычайным ситуациям Хатам-Гулям Али Рашида, главу ВКС КСИР Амира Али Хаджизаде, главу противовоздушной обороны КСИР Давуда Шекхияна.
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«Ночью разведка установила, что высшая цепочка командования ВКС КСИР собралась в подземном командном центре, чтобы подготовиться к атаке на Израиль. В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удары по командному центру», — отметили в ЦАХАЛ.
В ведомстве уточнили, что Хаджизаде «на различных мероприятиях в последние годы публично заявлял о своей приверженности уничтожению Израиля» и играл центральную роль в разработке плана Тегерана по уничтожению Израиля.