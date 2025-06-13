Алаудинов призвал мобилизовать полмиллиона человек из-за Израиля

В России необходимо мобилизовать «минимум 500 тысяч человек», чтобы никто не позволил себе поступить с РФ так же, как с Ираном. Об этом в пятницу, 13 июня, заявил командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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По словам военного, в мире уже началась третья мировая война, и сегодня она «обрела новые обороты».

— Для того чтобы никто не вздумал с нами играться, как поигрались со всеми государствами, а теперь уже и с Ираном, нам надо сплотиться на всех уровнях, — высказался он.

Основной причиной мобилизации в РФ, добавил Алаудинов, может стать подготовка к большой войне на мировой арене.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». По его словам, «следующие атаки будут еще более жестокими».

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13 июня ЦАХАЛ нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Жители Тегерана сообщали о звуках взрывов и работе систем ПВО.