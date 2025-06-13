"Моссад" провел три диверсионных атаки в самом сердце Ирана

Журналист интернет-портала Axios Барак Равид раскрыл некоторые подробности трех тайных диверсионных операций, которые израильские "Моссад" провел в самом сердце Ирана перед основным ударом израильских ВВС, который был нанесен минувшей ночью.

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"Целью этих операций было повреждение объектов базирования стратегических ракет Ирана и его средств ПВО", - написал журналист.

В свою очередь издание Ynet сообщает, что израильская разведка создала базу ударных дронов на территории Ирана. Сегдня ночью дроны были приведены в действие и атаковали пусковые установки ракет класса «земля-земля» на базе Асфагабад недалеко от Тегерана.

Кроме этого на территории Ирана были спрятаны ракеты и устройства для подавления ПВО, сообщил израильский журналист Амит Сегаль. По его данным, ракеты были размещены в центральном Иране рядом с зенитными комплексами и уничтожили их сегодня ночью, прежде чем за дело взялись израильские ВВС.

А системы радиоэлектронной борьбы были установлены на автомобили в Иране и активированы в назначенный час, также помешав работе ПВО.

Ранее сообщалось, что Израиль уничтожил высокопоставленных иранских военных и ученых ядерщиков в ходе удара, а также причинил значительный ущерб ядерному объекту Ирана в Натанзе.