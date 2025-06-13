Выяснилось, почему операция «Паутина» повторилась в Иране

Израиль при атаке на Иран фактически скопировал украинскую операцию «Паутина», в результате которой внедренными на нашу территорию дронами был нанесен удар по нашим стратегическим авиабазам. По словам военного эксперта, старшего научного сотрудника Центра анализа стратегий и технологий Юрия Лямина это может свидетельствовать о том, что у Израиля и Украины был один источник технологий.

© Московский Комсомолец

Напомним, что заблаговременно до атаки спецслужба Израиля Моссад создала в Иране базу беспилотников со взрывчаткой, которые атаковали систему ПВО Ирана. Во время атаки беспилотники были активированы и запущены по пусковым установкам ракет на базе Асфагабад недалеко от Тегерана. Многие обратили внимание, что Израиль фактически повторил украинскую операцию «Паутина», которую украинские спецслужбы, по некоторым данным, готовили полтора года. Соответственно, и Израиль не смог бы подготовить эту операцию за несколько дней. Таким образом, делают выводы эксперты, Запад является «сценаристом и режиссером» хорошо спланированной операции, задачей которой было ослабить Россию перед началом израильского нападения на Иран.

Военный эксперт Юрия Лямин в беседе с «МК» отметил, что с одной стороны сложно говорить о взаимосвязи, потому что Израиль и до этой атаки организовывал диверсии на территории Ирана с помощью дронов.

- Со стороны Израиля уже были атаки на объекты той же ядерной программы Ирана еще в начале 20-х годов. Поэтому нельзя говорить, что это совсем что-то новое. Просто в данном случае дроны были использованы массово и по тому же принципу, как и украинская операция «Паутина». Сама же по себе атака базируется на западных технологиях, которыми пользуется и Израиль, и Украина. Поэтому в общем-то источник там один — военные западные технологии, которые помогают обеспечивать проведение операции.

- Получается, что за украинской операций «Паутина» все-таки стояли западные спецслужбы и она не является результатом украинской военной мысли?

- Считаю, что определённая поддержка со стороны Запада была, в том же предоставлении технологий. А дальше, как украинские, так и израильские спецслужбы могли действовать сами.

- Иран будет отвечать на атаку Израиля? Насколько этот ответ может быть серьезным?

- Иран попытается, наверное, все-таки максимально массированно ответить по той причине, что ему был нанесен крайне обширный удар, было атаковано значительное число целей. Соответственно, Иран просто не может промолчать. У Ирана есть большой выбор баллистических, крылатых ракет и дроны-камикадзе, которые могут достичь целей в Израиле. Но если дроны и крылатые ракеты можно пускать для прощупывания и отвлечения внимания противника, то по идее удар баллистическими ракетами нужно наносить максимально массированно, чтобы прорвать израильскую противоракетную оборону. Но для того, чтобы пробить систему ПВО и ПРО, в которых Израилю помогают США и Великобритания, нужна массированность, а для этого нужна определённая скоординированность действий ракетных баз и прочего. И это ещё в условиях того, что, видимо, на территории Ирана могут действовать диверсионные группы. Поэтому нужно время на прочесывание местности вокруг, чтобы обеспечить безопасность выхода пусковых установок.

Кроме того, есть вероятность, что Израиль попытался повредить входы в подземные ракетные базы, по крайней мере в самых западных провинциях Ирана. Но это ожидаемо. Поэтому на этот случай там должны быть запасные входы и оборудования для экстренного разбора завалов. Теперь нужно некоторое время на их расчистку. Сейчас, видимо, этим и занимаются.