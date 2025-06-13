Украинское издание «Страна.ua» сообщило в своем Telegram-канале, что Украину ожидают негативные последствия в связи с ударами Израиля по Ирану.

«Что касается последствий для Украины – то они, очевидно, негативные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об отвлечении внимания и ресурсов, в том числе и оружия Запада, рост цен на нефть, который укрепляет экономику России и ослабляет экономику Европы. Также издание пишет, что президент США Дональд Трамп будет стараться максимально дистанцироваться от вооруженного конфликта на Украине, чтоб переключить усилия на Ближний Восток.

«Страна.ua» подчеркивает, что любая эскалация на Ближнем Востоке максимально не выгодна для Украины.

Трамп выступил с резким заявлением на фоне атаки Израиля

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия.