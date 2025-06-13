Война между Ираном и Израилем может развернуться на территории других государств

Получив такой массированный удар, Иран будет стремиться дать адекватный ответ Израилю, потому что на Ближнем Востоке и вообще в восточной культуре не принято «подставлять вторую щеку». Тегеран должен показать своим врагам и соседям, что он не ослаб. Об этом «Газете.Ru» заявил арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

«Уже сейчас идет атака БПЛА Ирана через воздушное пространство Ирака и Сирии по Израилю. Израильтяне, судя по сообщениям, ожидают также удары баллистическими ракетами. Сложно сказать, когда эта эскалация остановится, но Иран уже отменил очередной раунд переговоров с американцами по поводу договора о ядерной программе. Это показатель того, что руководство Ирана приняло решение не показывать слабину», — сказал востоковед.

Он считает, что конфликта между Израилем и Ираном не избежать, но вопрос в том, до каких масштабов разрастется это противостояние.

«Война будет, но главный вопрос — во что эта война выльется в результате. Можно надеяться на то, что это будет как год назад, когда Тель-Авив и Тегеран обменялись ракетными ударами и атаками БПЛА и на этом успокоились. А может развернуться и большая война. Учитывая, что у Ирана и Израиля сухопутной границы нет, то война эта будет происходить на территории других государств, а конкретно — на территории Сирии и Ирака», — заключил Чупрыгин.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что служба внешней разведки Израиля провела серию тайных операций в Иране.