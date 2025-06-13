ВС РФ поразили массированным ударами предприятия ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 7 по 13 июня текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - сказали там.

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Как уточнили в ведомстве, "цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены".