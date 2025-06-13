Израиль уничтожил высшее руководство ВВС Ирана в подземном бункере

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что большая часть высшего руководства ВВС Ирана была уничтожена во время совещания в подземном штабе.

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Как сообщает издание Ynet, об этом Кацу было должено в ходе оценки ситуации, в которой также принимали участие директор "Моссада" Деди Барнеа, начальник разведуправления ЦАХАЛа генерал-майор Одед Бесиук и др. высокопоставленные должностные лица.

Также сообщается, что ВВС Израиля смогли уничтожить часть баллистических ракет Ирана, до того, как был произведен их пуск.

Фон дер Ляйен выступила с призывом к Ирану

Ранее сообщалось, что израильские военные перехватили все БПЛА, которые Иран запустил по территории Израиля в качестве ответного удара.