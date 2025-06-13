Операторы разведывательных дронов обнаружили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении и передали данные о его местонахождении артиллерийскому расчету, точно поразившему цель. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как сообщили в Минобороны, опорный пункт украинских военных был обнаружен операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Суперкам» группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль населенные пункты в Сумской области и в Донецкой народной Республике (ДНР). Речь идет о Яблоновке в Сумской области и Коптево, Заре, Петровском, Алексеевке и Комаре на территории ДНР. Бойцы продолжают наступление на территории Днепропетровской области, передает ведомство.