Появились подробности, как Израилю удалось провернуть масштабную атаку по Ирану

Сотрудники национальной разведывательной службы «Моссад» помогли Израилю нанести удары по иранской территории. Агенты еще до старта операции «Ам КеЛави» тайно создали базы с дронами и ракетами в центральных регионах Ирана и во время первых атак они запустили ракеты с территорий, находящихся под контролем Тегерана. Об этом сообщил журналист 12-го телеканала Амит Сегаль со ссылкой на источник.

«Агенты „Моссад“ построили базы на открытой местности, недалеко от систем ПВО Ирана, и когда началась атака, они присоединились к ней», — заявил Сегаль со ссылкой на источник в службе безопасности.

Информацию передает израильский 12-й телеканал.

Кроме того, моссадовцы провели ряд секретных контртеррористических операций, направленных на подрыв стратегической ракетной инфраструктуры Тегерана. В ходе них одновременно работали три независимые и высокоорганизованные оперативные структуры. Их передвижение осуществлялось на замаскированном транспорте. В других частях Ирана сотрудники «Моссада» устанавливали специальные устройства на автомобили, чтобы вывести из строя системы ПВО.