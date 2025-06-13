Вероятность начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем оценили

Ситуация на Ближнем Востоке после упредительных ударов Израиля по Ирану очень сложная, и риск перерастания конфликта в полномасштабную войну очень высок, рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Ранее сообщалось, что Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. О начале атаки сообщил портал Axios, ее также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Политолог отметил, что удар Израиля по Ирану пришелся накануне шестого раунда переговоров, который должен был состояться в воскресенье. Тарасов уточнил, что этот раунд отличался тем, что стороны выступали с угрозами в адрес друг друга, и Израиль действительно грозился ударить по ядерным объектам. Однако это должно было произойти лишь в случае, если Иран откажется подписывать соглашение, добавил эксперт.

«Предполагаемый удар ожидался все же не ночью, как это произошло, а после итогов переговоров в Омане. Упредительный удар ставит ситуацию под большой вопрос. Но главное в том, что срываются переговоры по ядерной программе, и там придется начинать с нуля между Штатами и Ираном, это удар по политике Трампа на Ближнем Востоке», — указал собеседник «Ленты.ру».

Тарасов добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху таким образом ослабляет потенциал американской дипломатии мирного типа, которая все же открывала шансы для достижения хоть какого-то мирного соглашения. Ситуация теперь очень сложная, поскольку Иран как и прежде готовится нанести ответный удар, кроме того, важно как отреагируют на это другие регионы и внешний мир, добавил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что страна защитит Израиль в случае ответной атаки Ирана. Глава Белого дома заранее знал о плане Израиля нанести удары, но Вашингтон никак не был вовлечен в военном плане.