Израиль перестал считать Британию надежным партнером. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Речь идет о том, что британские власти приняли решение ввести санкции против двух израильских министров.

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"Очевидно, они сделали вывод, что мы ненадежный партнер", - заявил британский чиновник на условиях анонимности.

Тем не менее, в данный момент Лондон рассматривает возможность прекратить работу своей дипломатической миссии в Тегеране. До этого Иран начал третью волну ракетных атак по территории Израиля. 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана.

Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры. Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.