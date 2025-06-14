В Иране назвали возможные цели следующего удара
Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке, пишет в Telegram-канале Fars News Agency со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Самолеты ЦАХАЛ атаковали ряд ядерных и военных объектов на территории республики. Погибли 20 высокопоставленных командиров, 6 ученых-ядерщиков, десятки гражданских лиц.
Тегеран нанес ответный удар в ночь на 14 июня — израильские СМИ сообщили о четырех волнах ракетных атак. По предварительным данным, погибли 4 человека, получили ранения 70 человек.
«Война, которая началась с агрессии со стороны израильской армии, в ближайшие дни распространится на все регионы, которые находятся под контролем Израиля, на американские базы в регионе. Агрессоры станут целью решительного и масштабного ответа Ирана», — отметил источник в правительственных кругах Исламской Республики.
Собеседник агентства подчеркнул, что противостояние не закончится 4-мя волнами ракетных атак, удары продолжатся. Он добавил, что действия Ирана «будут очень болезненными и прискорбными для агрессоров».
По его словам, Израиль ждет «зловещая судьба».
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал переговоры по ядерной программе бесполезными из-за действий США. Он обвинил Вашингтон в двойных стандартах, указав на поддержку Израиля.