В Иране назвали возможные цели следующего удара

Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке, пишет в Telegram-канале Fars News Agency со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования.

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В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Самолеты ЦАХАЛ атаковали ряд ядерных и военных объектов на территории республики. Погибли 20 высокопоставленных командиров, 6 ученых-ядерщиков, десятки гражданских лиц.

Тегеран нанес ответный удар в ночь на 14 июня — израильские СМИ сообщили о четырех волнах ракетных атак. По предварительным данным, погибли 4 человека, получили ранения 70 человек.

«Война, которая началась с агрессии со стороны израильской армии, в ближайшие дни распространится на все регионы, которые находятся под контролем Израиля, на американские базы в регионе. Агрессоры станут целью решительного и масштабного ответа Ирана», — отметил источник в правительственных кругах Исламской Республики.

Собеседник агентства подчеркнул, что противостояние не закончится 4-мя волнами ракетных атак, удары продолжатся. Он добавил, что действия Ирана «будут очень болезненными и прискорбными для агрессоров».

По его словам, Израиль ждет «зловещая судьба».

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал переговоры по ядерной программе бесполезными из-за действий США. Он обвинил Вашингтон в двойных стандартах, указав на поддержку Израиля.