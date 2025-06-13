Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолётов

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что израильская армия задействовала для ударов по Ирану 200 самолётов.

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на военного.

«Самолёты сбросили более 330 боеприпасов в ходе ударов», — указал он.

В ночь на 13 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану.

Саудовская Аравия отреагировала на удары Израиля по Ирану

Журналисты Fox News отметили, что президент США Дональд Трамп знал заранее об атаке Израиля по Ирану.