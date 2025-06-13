Израильская армия в ночь на пятницу, 13 июня, нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Жители Тегерана сообщают о звуках взрывов и работе систем ПВО. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов является устранение угрозы для еврейского государства. Что известно об атаке Израиля по Ирану к этому часу — в отдельном материале «Вечерей Москвы».

Действия США до атаки

В ряде СМИ еще 11 июня появилась информация, что в связи с опасениями по поводу потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. При этом уже тогда стало известно, что Пентагон ожидает возможной эскалации конфликта. В связи с этим на авиабазе США Эль-Дафра в ОАЭ началась эвакуация второстепенных сотрудников.

Тогда же стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность эвакуации своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Госдепартамент был намерен отдать распоряжение об отъезде сотрудников посольства в Багдаде. Однако работа крупнейшей американской базы Аль-Удейд в Катаре продолжалась в обычном режиме, а приказа об эвакуации посольства США в Катаре пока не поступало.

Действия Израиля

12 июня Израиль сообщил чиновникам США о полной готовности к началу военной операции против Ирана. Несмотря на это, представитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф по-прежнему планировал встретиться с Ираном для проведения шестого раунда переговоров по ядерной программе страны. Глава Белого дома в свою очередь заявил, что США не допустят разработку Ираном ядерного оружия.

Зарубежные СМИ 12 июня сообщали, что Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, 15 июня, если Тегеран не прекратит работы, связанные с возможным созданием ядерного оружия. Один из израильских высокопоставленных чиновников заявил, что стратегия Израиля «балансирования на грани войны» с высокими ставками направлена на то, чтобы вынудить Иран отказаться от способности обогащать уран.

Удар Израиля по Ирану

В пятницу, 13 июня, Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. При этом израильская армия распространила экстренное предупреждение для населения. С 03:00 по московскому времени в стране отменены занятия в школах, работа предприятий и проведение массовых мероприятий. В свою очередь министр обороны страны Исраэль Кац объявил режим ЧП на всей территории государства. Он также заявил, что после нанесенного превентивного удара по Ирану ожидается массированная атака с применением ракет и БПЛА по территории Израиля.

Позже в социальных сетях появились первые кадры с последствиями взрывов, произошедших в Тегеране. На них можно увидеть ночное небо со вспышками, напоминающими взрывы или работу систем противовоздушной обороны. После ударов Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Также стало известно, что Соединенные Штаты не участвовали в израильских атаках на Иран и не оказывали еврейскому государству поддержку при их проведении.

В этот же день иранское ТВ сообщило, что начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери был убит в результате израильской атаки. Также сообщалось, что на ключевом иранском объекте по обогащению урана в Натанзе произошел новый взрыв.