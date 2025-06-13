Начальник генштаба ВС Ирана убит в результате израильской атаки

Начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери убит в результате израильской атаки. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает иранское ТВ.

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Также сообщалось, что на ключевом иранском объекте по обогащению урана в Натанзе произошел новый взрыв.

SNN: Израиль атаковал военную базу на западе Ирана

— Глава генштаба ВС Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля, — заявила в прямом эфире иранская телеведущая.

При этом агентство IRNA опровергло информацию о гибели главы генштаба ВС Ирана. По информации журналистов, генерал Мохаммад Багери находится в командном пункте.

Израильская армия в ночь на пятницу, 13 июня, нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов является устранение угрозы для еврейского государства. Что известно об атаке Израиля по Ирану — в отдельном материале «Вечерей Москвы».

В Сети также появились первые кадры с последствиями взрывов, произошедших в Тегеране. На них можно увидеть ночное небо со вспышками, напоминающими взрывы или работу систем противовоздушной обороны.