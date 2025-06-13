В Британии возобновили производство гаубиц М777

В Британии открыли завод, на котором будут собирать сверхлегкие гаубицы М777. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

Завод принадлежит компании BAE Systems и рассчитан на 200 рабочих мест. В его открытии принял участие министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Само здание находится в городе Шеффилд, который считается родиной английской сталелитейной промышленности.

Завод ранее прекращал свое производство в 2023 году. Однако на фоне высокого спроса на восстановление оружейных запасов в европейских странах, завод возобновил свою работу.

Гаубица M777 считается одной из наиболее распространенных орудийных систем в странах НАТО. Она массово поставлялась украинской армии.

До этого сообщалось, что украинские боевики теряют гаубицы М777. Артиллерия, которая стоит на вооружении украинских войск, портится из-за постоянных обстрелов. Минобороны России публиковало кадры поражения гаубицы 777. Удар был нанесен расчетом FPV-дрона подразделения ВДВ группировки войск «Север».