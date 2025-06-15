КСИР сообщил о гибели замглавы по разведке аэрокосмических сил Ирана

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что в результате атаки израильской армии погиб замначальника отдела разведки аэрокосмических сил Ирана, генерал бригады Хосров Хассани.

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Информация об этом появилась в Telegram-канале КСИР.

Уточняется, что Хассани погиб во время израильской атаки вместе с генералом Амиром Али Хаджизаде.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху при этом ранее заявил, что Иран якобы «дважды пытался убить» американского лидера Дональда Трампа.