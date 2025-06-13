В МИД Ирана ответили на удары Израиля

Израильские удары по Ирану являются нарушением устава ООН, Тегеран имеет право отвечать на них.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел исламской республики.

«Атаки сионистского режима на Иран являются нарушением статьи 4, пункта 2 Устава Организации Объединенных Наций и явной агрессией против Исламской Республики Иран. Ответ на эту агрессию является законным и легитимным правом Ирана», — указано в заявлении.

Не менее пяти человек погибли, 20 пострадали в результате удара Израиля по столице Ирана, пишет Nour News.

Официальный представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи в прямом эфире заявил, что Израиль ударил по домам иранских чиновников и военных.